Карякин: «Надеюсь, что Станкович принесет «Спартаку» успехи и победы»

Российский шахматист Сергей Карякин поделился ожиданиями от работы нового главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.
«Надеюсь, что Станкович принесет команде успехи и победы. Слова про ад и знакомство с дьяволом? Это было жестко, но я надеюсь, что в итоге все будет хорошо», - передает слова шахматиста «Советский спорт».
Напомним, что предыдущим местом работы сербского тренера был «Ференцварош».
«Спартак» завершал минувший сезон под руководством боснийского специалиста Владимира Слишковича. «Народная команда» финишировала на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.
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