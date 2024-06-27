Козлов сделал заявление после перехода в «Краснодар»

Хавбек Данила Козлов дал комментарий после своего трансфера из калининградской «Балтики» в «Краснодар».

«Хочу выразить признательность «Балтике» за доверие! Отдельно выражаю слова благодарности всему составу клуба: руководству, игрокам, тренерам, администраторам и врачам - вы мне очень помогли!» - передает слова полузащитника пресс-служба калининградского клуба.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги 23-летний полузащитник принял участие в десяти поединках за калининградскую команду. Козлов записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.