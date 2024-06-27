Черчесов хотел видеть Зайнутдинова в «Зените»

«Был интерес со стороны «Зенита». Он должен понять, где ему будет лучше. Понятно, мне было бы лучше, если бы он был в «Зените», я и с Семаком на связи. Он своё решение принял, я его поддержал», - передает слова специалиста Vesti.kz.