Черчесов хотел видеть Зайнутдинова в «Зените»

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мыслями относительно будущего полузащитника Бактиёра Зайнутдинова, выступающего за турецкий «Бешикташ».
«Был интерес со стороны «Зенита». Он должен понять, где ему будет лучше. Понятно, мне было бы лучше, если бы он был в «Зените», я и с Семаком на связи. Он своё решение принял, я его поддержал», - передает слова специалиста Vesti.kz.
Ранее сообщалось, что футболист принял решение отказаться от трансфера в «Зенит». В прошедшем сезоне Зайнутдинов принял участие в 42 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Его контракт рассчитан до 2027 года.
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