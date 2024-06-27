Сёмин заявил, что «Локомотиву» нужно переживать из-за ухода Жемалетдинова

Известный тренер Юрий Сёмин высказался об уходе хавбека Рифата Жемалетдинова из столичного «Локомотива».

Специалист считает, что «Локомотив» должен переживать из-за потери Жемалетдинова, ведь это очень хороший игрок.

«У него прекрасное физическое состояние, это умный футболист. Он игрок высокого уровня и еще окажется в сборной России», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, после окончания минувшего сезона «Локомотив» объявил об уходе 27-летнего футболиста на правах аренды.

Ранее стало известно, что полузащитник присоединился к сбору ЦСКА, однако контракт с клубом пока не подписан.