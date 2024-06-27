Жемалетдинов присоединился к сбору московского топ-клуба

Свободный агент Рифат Жемалетдинов присоединился к тренировочному сбору московского ЦСКА. Об этом сообщил директор по коммуникациям «армейского» клуба Кирилл Брейдо.

«Статус свободного агента позволяет как клубу, так и Рифату не терять важное для тренировочного процесса время сборов и начать совместную работу, не дожидаясь завершения переговоров», - гласит сообщение Брейдо в социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось, что стороны договорились о подписании трудового соглашения.

В минувшем сезоне Жемалетдинов выступал за московский «Локомотив». Он принял участие в 26 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.