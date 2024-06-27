Защитник «Ростова» Данила Прохин продолжит играть в аренде. Следующий сезон футболист проведет в «Оренбурге», об этом рапортует клубная пресс-служба.

«Клубы договорились об аренде до конца предстоящего сезона. Желаем Даниле удачи и ярких матчей!» - говорится в сообщении клуба.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги 23-летний защитник провел 19 поединков, в которых получил пять желтых карточек.

«Оренбург» сохранил прописку в элитном дивизионе, финишировав на 12-м месте. Команда набрала 31 очко и 30 поединках Премьер-лиги.