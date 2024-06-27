Данила Козлов, который в прошлом сезоне выступал за «Балтику», стал игроком «Краснодара».

Об этом сообщает пресс-служба «быков». Контракт 19-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан на пять лет – до июня 2029 года. Клуб поприветствовал Данила и пожелал ему удачи в составе команды.

Отметим, что Козлов является воспитанником петербургского «Зенита». По данным СМИ, «Краснодар» заплатит «Балтике» за полузащитника 120 миллионов рублей.

В прошлом сезоне в составе «Балтики» Козлов десять раз выходил на поле, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами на партнёров.