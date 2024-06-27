Тренер «Ахмата»: «Для РПЛ будет хорошо, если чемпион поменяется»

Наставник грозненского «Ахмата» Магомед Адиев поделился мнением о гегемонии петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Для РПЛ было бы хорошо, если бы чемпион поменялся. Когда столько лет один и тот же победитель, интерес притупляется. Но гонка была захватывающая, с большим драйвом», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что в минувшем сезоне судьба чемпионского титула решилась в последнем туре. Золотые медали выиграл «Зенит», вторым стал «Краснодар», а топ-3 замкнуло московское «Динамо». Это шестое подряд чемпионство подопечных Сергея Семака.