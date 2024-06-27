«Оренбург» в ближайшее время подпишет иранского форварда

Джавад Агаейпур, иранский форвард, продолжит карьеру в России. Как сообщает спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, в ближайшее время с футболистом будет подписано соглашение.

Ранее в СМИ была информация, что 24-летний игрок клуба «Эстеглаль Хузестан» присоединится к «Оренбургу» на предсезонных сборах в Турции.

- На днях ждем, что он прилетит. Он уже прошел медосмотр, если все будет хорошо, мы заключим контракт, - передаёт слова Андреева «Матч ТВ».

В прошлом сезоне форвард принял участие в 30 матчах и девять раз поразил ворота соперников. Этим летом Агаейпур впервые был вызван в национальную команду Ирана.