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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» в ближайшее время подпишет иранского форварда

27 Июня 2024 • 10:57 Комментировать

Джавад Агаейпур, иранский форвард, продолжит карьеру в России. Как сообщает спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, в ближайшее время с футболистом будет подписано соглашение.

Ранее в СМИ была информация, что 24-летний игрок клуба «Эстеглаль Хузестан» присоединится к «Оренбургу» на предсезонных сборах в Турции.

- На днях ждем, что он прилетит. Он уже прошел медосмотр, если все будет хорошо, мы заключим контракт, - передаёт слова Андреева «Матч ТВ».

В прошлом сезоне форвард принял участие в 30 матчах и девять раз поразил ворота соперников. Этим летом Агаейпур впервые был вызван в национальную команду Ирана.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев трансферы футбола - лето 2024 Джавад Агаейпур ещё теги
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