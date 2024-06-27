«Спартаку» предложили купить российского вратаря

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев может перейти в другой российский клуб.

Согласно сведениям Metaratings.ru, услуги 25-летнего вратаря предложили московскому «Спартаку», однако «красно-белые» рассматривают кандидатуры более опытных голкиперов.

Ломаев – воспитанник футбольной академии «Чертаново». Он выступает за самарский коллектив с лета 2020 года. В общей сложности Иван сыграл за «Крылья Советов» 100 поединков, в 30 из которых отстоял на ноль.

Трудовое соглашение вратаря с самарским клубом рассчитано до середины 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в два миллиона евро.