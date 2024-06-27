В махачкалинском «Динамо» высказались о трансфере Джикии

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о потенциальном подписании бывшего защитника московского «Спартака» Георгия Джикии.
«Понимаем, что у него другие ожидания по продолжению карьеры. Мы ему не делали предложения. Если у него что‐то будет не так, он сам с нами свяжется. Мы были бы рады видеть и его», - передает слова руководителя телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что Джикия сейчас является свободным агентом. Последним местом работы опытного центрального защитника был «Спартак». В составе «красно-белых» Георгий провел в общей сложности 215 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и 11 голевыми передачами.
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