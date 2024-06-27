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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» расстался с игроком - названо имя официально

27 Июня 2024 • 09:42 Комментировать

Московский «Спартак» объявил о расставании с футболистом. Ряды «красно-белых» покинул защитник Леон Классен. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдной договоренности.

«Желаем Леону успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в публикации пресс-службы столичного клуба.

Классен принял участие в 32 поединках «народной команды» за время своего пребывания в клубе. Защитник отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата России «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице. С сезона-2024/2025 «народной командой» будет руководить сербский специалист Деян Станкович.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леон Классен
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