Московский «Спартак» объявил о расставании с футболистом. Ряды «красно-белых» покинул защитник Леон Классен. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдной договоренности.
«Желаем Леону успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в публикации пресс-службы столичного клуба.
Классен принял участие в 32 поединках «народной команды» за время своего пребывания в клубе. Защитник отметился двумя забитыми мячами.
Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата России «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице. С сезона-2024/2025 «народной командой» будет руководить сербский специалист Деян Станкович.
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