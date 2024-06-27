Селюк высказался о карьере Джикии, покинувшего «Спартак»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем бывшего капитана и защитника московского «Спартака» Георгия Джикии.

«Карьера его идет к закату. Он еще может играть, но не думаю, что топ-пять команд его подпишут, а в остальных командах зарплаты достаточно маленькие. Не знаю, согласится ли он на это», - передает Metaratings.ru слова футбольного агента.

Напомним, что Джикия защищал цвета «Спартака» с января 2017 года. Георгий покинул столичный коллектив по окончании сезона-2023/2024 и сейчас является свободным агентом.

В минувшем сезоне РПЛ защитник провел всего восемь матчей.