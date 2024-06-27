Семак рассказал о возвращении игроков в «Зенит»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о начале подготовки к старту нового сезона.

«Все вернулись в расположение команды вовремя. Надеюсь, мы полноценно проведем подготовку. Конечно, для нас важно набрать форму и обойтись минимальным количеством травм», - передает слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что петербургский коллектив в минувшем сезоне стал чемпионом России. Это шестой подряд триумф подопечных Сергея Семака в Премьер-лиге. Кроме того, «сине-бело-голубые» выиграли в минувшем сезоне кубок России и суперкубок страны.