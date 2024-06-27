Вечером среды всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо сделал в соцсети пост о том, что форвард севильского «Бетиса» Виллиан Жозе переходит в московский «Спартак». Была названа даже сумма сделки – это 3 млн евро, учитывая бонусы. В агентстве Жозе специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировали на такую информацию.

«Журналисты слишком часто спешат, нельзя говорить о том, что всё готово», - ответили в UN1QUE FOOTBALL.

По нашей информации, сейчас между «Спартаком» и «Бетисом» утрясаются некоторые детали сделки по Жозе.

Виллиан Жозе – 32-летний форвард «Бетиса», бразилец, выступающий в Испании уже более восьми лет карьеры.

Романо подтвердил грядущий переход Жозе в «Спартак»