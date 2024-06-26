Грозненский «Ахмат» официально объявил о заключении контракта с Александром Жировым, 33-летним российским центральным защитником. В новый клуб Жиров попал в статусе свободного агента, так как ранее покинул «Балтику», с которой игрока связывал подошедший к концу контракт.

Стороны подписали соглашение сроком на один год, у клуба и игрока есть возможность автоматического его продления по итогу сезона.

«Приветствуем Александра в нашем коллективе, желаем удачи и побед!», - отметили в грозненском клубе.

Уроженец Барнаула на протяжении карьеры играл за «Зандхаузен», «Анжи», «Томь» и другие клубы.