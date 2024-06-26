Романо подтвердил грядущий переход Жозе в «Спартак»

Всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил в своей социальной сети, что Виллиан Жозе, форвард «Бетиса» станет игроком московского «Спартака».

Сумма перехода опытного игрока составит 3 млн евро, включая бонусы. Сделка уже близка к своему завершению.

Бразильцу 32 года, портал Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро. В «Бетисе» Жозе с 2022 года, тогда он перебрался в Севилью из «Реал Сосьедада», в котором провёл шесть лет карьеры с 2016 по 2022 годы. Также в его карьере были «Гремио», «Сан-Паулу», мадридский «Реал» и его молодёжная команда, «Сантос», «Лас-Пальмас» и ряд других клубов.