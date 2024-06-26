Легенде и голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину предложили должность в клубной структуре.

По информации «Спорт-Экспресса», Шунину предложена должность в академии «бело-голубых». Опытный вратарь может попробовать заняться вратарским направлением в академии «Динамо» под руководством Николая Гонтаря.

Напомним, что у 37-летнего голкипера завершился контракт с «Динамо». Новое соглашение ветеран клуба пока не спешит подписывать. Этим летом «Динамо» пополнил новый и более молодой голкипер Андрей Лунёв, он перебрался в Москву из азербайджанского клуба «Карабах». Также во вратарской обойме «Динамо» Игорь Лещук.