Смолов рассказал, по какой причине не захотел переходить в «Вест Хэм»

Фёдор Смолов, форвард «Краснодара», рассказал, что мог продолжить карьеру в чемпионате Англии.

- Зимой 2018 года было предложение от «Вест Хэма», за полгода до домашнего чемпионата мира. Были некоторые нюансы, не всё было так очевидно. Не буду скрывать – были иллюзии, что можно перейти в более крутой клуб. Тогда переговоры были с несколькими клубами. Вопрос был только один – как я проведу ЧМ-2018. Тогда я не думал, что чемпионат мира сложится для меня так, как он сложился, - рассказал Смолов на своём YouTube-канале.

В прошлом сезоне нападающий играл за столичное «Динамо» и провёл за клуб во всех турнирах 34 матча, забил шесть голов и пять раз ассистировал партнёрам.

В России Смолов выступал за «Анжи», «Урал», «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив». Также один сезон футболист провёл в испанской «Сельте».