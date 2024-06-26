В «Кайрате» назвали задачу Кержакова на сезон

В алматинском «Кайрате», главным тренером которого с недавних пор является легенда «Зенита» Александр Кержаков, назвали задачу для Александра на сезон.

«Самые высокие задачи — стать чемпионами Республики Казахстан. Со стороны руководства, в частности президента клуба -полное доверие и поддержка Александру. убеждены, что вместе можем достичь высоких результатов», - говорит спортдир «Кайрата» Константин Лежнёв «Чемпионату».

Ранее в известном казахстанском клубе высказались о том, как проходит адаптация Кержакова в новом клубе. В минувшем сезоне Кержаков, напомним, работал в чемпионате Сербии в «Спартаке» и Суботицы.