«Шинник» арендовал футболиста «Химок»

Лев Скворцов, защитник «Химок», в следующем сезоне будет играть в Первой лиге.

Как сообщает в социальных сетях пресс-служба подмосковного клуба, 24-летнего футболиста на один сезон арендовал ярославский «Шинник». «Химки» пожелали Скворцову удачи и успехов в новой команде.

Скворцов принадлежит «Химкам» с зимы прошлого года, до этого он выступал на родине в Казахстане за «Туран». В активе футболиста 17 матчей в составе «Химок» и одна результативная передача. Контракт защитника с клубом действует до июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро.

«Химки» в минувшем сезоне Первой лиги заняли первое место и обеспечили себе участие в Премьер-лиге в следующем сезоне.