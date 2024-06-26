Григорий Иванов: «Мы не хотели продлевать контракт с Влутом»

Рай Влут, нидерландский легионер екатеринбургского «Урала» официально покинул клуб, в котором числился почти два года. Григорий Иванов, президент «шмелей» высказался об обстоятельствах расставания с игроком.

«Не хотели продлевать с ним контракт, он фактически год не играл с постоянными травмами. Также в Мелбет-Первой лиге, к сожалению, лимит не позволяет сохранить его — всего четыре легионера могут быть в заявке», - пояснил Иванов для «Матч ТВ».

Напомним, что минувший сезон Влут практически весь пропустил из-за травмы. В «Урале» Рай оказался в конце летнего трансферного окна в 2022 году.

«Урал» расторг контракт с Влутом