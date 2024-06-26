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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голкипер «Динамо» грубо высказался о публикации Кубка России в соцсетях

26 Июня 2024 • 19:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
21.07 17:00

​Игорь Лещук, страж ворот столичного «Динамо», остался крайне недоволен публикацией, выложенной в социальных сетях Кубка России.

Пресс-служба турнира опубликовала сообщение, где Лещук стоит на фоне Пизанской башни и якобы держит её рукой, подписав: «Переживаем за Пизанскую башню. Главное, чтобы Игорь не выронил её из рук». После чего футболист московского клуба написал: «Если официальные представители турниров считают, что это смешно, то к вам как к организаторам будет такое же отношение. Не сломаться после всего говна мне удалось и это не будет помехой, но уважение к вам пропало».

28-летний вратарь является игроком «бело-голубых» с 2018 года. В прошлом сезоне РПЛ он 20 раз выходил на поле и в шести встречах смог отстоять «на ноль».

«Динамо» в минувшем сезоне набрало 56 баллов и финишировало на третьей строчке в таблице.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Лещук

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