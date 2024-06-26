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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Кайрате» высказались об адаптации Кержакова в клубе

26 Июня 2024 • 19:20 Комментировать

В алматинском «Кайрате» высказались о том, как проходит адаптация в клубе российского главного тренера Александра Кержакова.

«Адаптация Кержакова проходит очень гладко. Команда хорошо его приняла и за короткий срок работы Александр уже успел привить ребятам свои игровые идеи», - рассказал «Чемпионату» Константин Лежнёв, спортивный директор «Кайрата».

Напомним, что менее месяца Кержаков возглавляет известный коллектив из Казахстана. Ранее в минувшем сезоне Кержаков тренировал «Спартак» из сербского города Суботица. В карьере российского специалиста работа в «Томи», «Нижнем Новгороде» и кипрской «Кармиотиссе».

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Евро-Футбол.Ру,
Кайрат Александр Кержаков Константин Лежнёв ещё теги
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