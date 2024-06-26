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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» благодаря дебютному голу Воробьёва

26 Июня 2024 • 19:09 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Арсенал Тула
окончен

Московский «Локомотив» 26 июня играл против тульского «Арсенала» в рамках товарищеского матча. Столичному клубу удалось добиться победы с перевесом в один мяч – 2:1. Матч прошёл в Подмосковье в Баковке.

Голами в составе «Локо» отличились Владислав Сарвели и летний новичок клуба, Дмитрий Воробьёв. В составе туляков ответный гол забил Артём Суханов.

Отметим, что гол стал дебютным для Воробьёва за «Локо», если говорить, разумеется, не только об официальных матчах. Он недавно перебрался в столицу из другого клуба РПЛ – «Оренбурга».

«Локо» по итогу прошлого сезона РПЛ занял четвёртое место, отставание от зоны медалей – три балла.

Протокол игры  
Локомотив Москва2:1Арсенал Тула
(1:0) Сарвели Владислав34'  
(2:0) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич37'  
  59'Суханов Артём (2:1)
Митрюшкин АнтонНьямси ЖерзиноФассон ЛукасНенахов МаксимСамошников ИльяТикнизян НаирБаринов ДмитрийСалтыков НикитаРаков ВадимСарвели ВладиславВоробьёв Дмитрий Дмитриевич
Сугробов ВладимирБотака-Иобома ЭрвингБердников АлексейБольшаков КириллКайнов МаксимПопов АртёмРаздорских НикитаДмитриев ОлегЛиповой ДанилМинаев РоманХабибов Ансор
Запасные: Суханов Артём
26 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Арсенал Тула

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