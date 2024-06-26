«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» благодаря дебютному голу Воробьёва

Московский «Локомотив» 26 июня играл против тульского «Арсенала» в рамках товарищеского матча. Столичному клубу удалось добиться победы с перевесом в один мяч – 2:1. Матч прошёл в Подмосковье в Баковке.
Голами в составе «Локо» отличились Владислав Сарвели и летний новичок клуба, Дмитрий Воробьёв. В составе туляков ответный гол забил Артём Суханов.
Отметим, что гол стал дебютным для Воробьёва за «Локо», если говорить, разумеется, не только об официальных матчах. Он недавно перебрался в столицу из другого клуба РПЛ – «Оренбурга».
«Локо» по итогу прошлого сезона РПЛ занял четвёртое место, отставание от зоны медалей – три балла.
Протокол игры
|(1:0) Сарвели Владислав34'
|(2:0) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич37'
|59'Суханов Артём (2:1)
26 июня.
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