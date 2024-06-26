«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» благодаря дебютному голу Воробьёва

Московский «Локомотив» 26 июня играл против тульского «Арсенала» в рамках товарищеского матча. Столичному клубу удалось добиться победы с перевесом в один мяч – 2:1. Матч прошёл в Подмосковье в Баковке.

Голами в составе «Локо» отличились Владислав Сарвели и летний новичок клуба, Дмитрий Воробьёв. В составе туляков ответный гол забил Артём Суханов.

Отметим, что гол стал дебютным для Воробьёва за «Локо», если говорить, разумеется, не только об официальных матчах. Он недавно перебрался в столицу из другого клуба РПЛ – «Оренбурга».

«Локо» по итогу прошлого сезона РПЛ занял четвёртое место, отставание от зоны медалей – три балла.