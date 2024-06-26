Точилин рассказал, какие позиции нужно усилить «Динамо»

Российский тренер Александр Точилин поделился мнением о том, какие позиции нужно усилить столичному «Динамо».

«Наверное, «Динамо», прежде всего, нужно усиливать линию обороны. И с уходом Фёдора Смолова, полагаю, что у «Динамо» появился дефицит нападающих», — приводит слова Точилина Legalbet.

По мнению эксперта, делать ставку на одного Тюкавина является очень рискованным вариантом.

Прошедший сезон «Динамо» завершило на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 56 очков. Отставание от «Зенита», который финишировал первым, составило всего один балл.

В первом туре нового сезона РПЛ подопечные Марцела Лички примут «Факел».