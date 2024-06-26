Екатеринбургский «Урал» и нидерландский легионер атаки Рай Влут расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон. Новостью официально делится пресс-служба «шмелей». Уральцы пожелали своему уже экс-игроку всего хорошего в дальнейшей карьере.

Напомним, что в «Урале» Влут оказался осенью 2022 года. В минувшем сезоне легионер играл крайне мало, выйдя на поле из-за проблем со здоровьем всего лишь девять раз.

Более того, «Урал» по итогу сезона РПЛ вылетел из неё и впервые за 11 лет сыграет дивизионом ниже, где серьёзные ограничения на легионеров. Место уральцев в элитном дивизионе занял «Акрон».