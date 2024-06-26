Пименов: «Локомотиву» нужно сохранить Миранчука, если клуб хочет выполнить большие задачи

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов высказался о будущем полузащитника «красно-зелёных» Антона Миранчука.

В конце июня у хавбека истекает трудовой договор с клубом, который вряд ли будет продлен.

«Думаю, перед «Локомотивом» в новом сезоне будут стоять большие задачи. Чтобы их выполнить, клубу нужно сохранить Антона Миранчука», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

В прошедшей кампании 28-летний Миранчук сыграл в 38 встречах во всех турнирах, забил восемь голов и стал автором семи ассистов.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Миранчука составляет шесть миллионов евро.