Дьяков: «Лунёв будет первым номером «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о том, кто станет основным вратарём столичного клуба в новом сезоне.

Эксперт считает, что Антон Шунин является важным игроком для «Динамо», ведь он провел всю карьеру в клубе, но основным голкипером он уже не будет.

«Наверное, Лунёв будет первым номером, но, может быть, как раз для раздевалки Антона и оставят, а потом перейдет на тренерскую роль как Паршивлюк», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Напомним, по итогам минувшей кампании «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице чемпионата России. До чемпионского титула команде Марцела Лички не хватило одного балла.