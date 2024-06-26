Шавло: «Промес — лидер и по мастерству превосходит всех футболистов РПЛ»

Футбольный функционер Сергей Шавло высказался о возможном возвращении нидерландского нападающего Квинси Промеса в столичный «Спартак».

«Я бы хотел возвращения Промеса. Квинси — лидер и по мастерству превосходит всех футболистов РПЛ. Он поможет «Спартаку», — приводит слова Шавло портал «РБ Спорт».

На данный момент 32-летний Промес продолжает находиться в ОАЭ и не может покидать пределы страны. Футболисту грозит экстрадиция в Нидерланды, где он приговорен к семи с половиной годам колонии.

В конце июня у Промеса истекает трудовой договор со «Спартаком». Пока неизвестно, будет ли он продлен.