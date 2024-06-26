Грозненский «Ахмат» очень близок к тому, чтобы подписать свободным агентом 33-летнего Александра Жирова, опытного российского центрдефа.

По информации Legalbet, футболист на данный момент уже в расположении грозненцев. Вскоре стороны подпишут контракт.

Напомним, что Жиров и ещё один возрастной игрок, Сослан Джанаев покинули калининградскую «Балтику». У них завершились сроки контракта с вылетевшим из РПЛ клубом.

Ранее Жиров до переезда в Россию прошлым летом выступал с 2018 по 2023 годы за немецкий «Зандхаузен». Также в его послужном списке игра за «Анжи», «Енисей», родное барнаульское «Динамо» и другие российские клубы.