Названа цена самого недорогого билета на игру OLIMPBET-Суперкубка России

Начали продаваться билеты на матч OLIMPBET-Суперкубка России, в котором сойдутся питерский «Зенит», чемпион и обладатель Кубка России и «Краснодар», серебряный призёр РПЛ. Самый дешёвый билет на событие, открывающее в России новый футбольный сезон, можно приобрести за 500 руб., отмечает пресс-служба РФС.

Напомним, что местом действия матча станет «Волгоград-Арена», домашняя арена волгоградского «Ротора», принимавшая шесть лет назад игры чемпионата мира по футболу. До поединка осталось чуть менее трёх недель, намечен он на 13 июля, стартовый свисток – в 20:30 по московскому времени.