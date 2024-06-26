Известный российский тренер Александр Бородюк получил должность в московском «Локомотиве». Пресс-служба клубной Академии «Локомотива» сообщает, что специалист стал её старшим тренером.

«Александр Бородюк будет курировать работу тренеров Академии и поможет воспитанникам «Локомотива» достичь новых высот. Александр Генрихович, желаем успехов и реализации всех планов!», - добавили в Академии.

Напомним, 16 лет назад Бородюк был тренером сборной России в штабе Гуса Хиддинка. Всего в тренерском штабе российской национальной команды он трудился с 2002 по 2012 годы. Также в послужном списке специалиста работа в московском «Торпедо», сборной Казахстана и других командах.