Агент — о Жемалетдинове в ЦСКА: «Контракт пока не подписан и не подготовлен»

Вадим Шпинёв, агент бывшего хавбека «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, ответил на вопрос о возможном переходе игрока в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали трудовой договор.

«Контракт пока не подписан и не подготовлен, как я уже говорил недавно. У Жемалетдинова есть предложения, он в раздумьях», — приводит слова агента «Чемпионат».

При этом Шпинёв подтвердил, что 27-летний Жемалетдинов недавно провел медицинское обследование для ЦСКА.

В прошедшей кампании полузащитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил пять голов и стал автором одной результативной передачи.

После окончания минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги Жемалетдинов покинул «Локомотив» на правах свободного агента.