Ставший свободным агентом полузащитник Рифат Жемалетдинов договорился с московским ЦСКА.

По информации «Спорт-Экспресса», российский футболист и «армейцы» согласовали последние условия контракта, у клуба и игрока теперь принципиальная договорённость.

Отмечается, что Рифат уже встречался с Марко Николичем, новым главным тренером ЦСКА. Игрок и тренер обсудили будущую роль Жемалетдинова в клубе. О новичке ЦСКА должно быть объявлено в ближайшее время.

Ранее о том, что Жемалетдинов стал ближе к переходу в ЦСКА, сообщало наше сетевое издание. Прошлым клубом Рифата был «Локомотив».