Летние новички питерского «Зенита», а именно защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также голкипер Евгений Латышонок и нападающий Максим Глушенков определились со своим игровыми номерами.

Латышонку достался почётный первый номер. Горшков будет выступать с четвёртым номером на спине, Глушенков выбрал 67-й номер, а Волков – 82-й.

Напомним, что Латышонок пополнил «Зенит» после перехода из вылетевшей «Балтики», Горшков выступал несколько лет за «Крылья Советов», Волков – воспитанник академии «Краснодара», а Глушенков с зимы 2022-2023 годов был в «Локомотиве».