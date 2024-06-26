«Зенит» уже поднадоел» — Кечинов

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос, чего ждёт от нового сезона чемпионата России.

«В российском футболе интрига может быть одна. Кто-то другой должен стать чемпионом, наверное. «Зенит» уже все-таки поднадоел», — приводит слова Кечинова Legalbet.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Зенит» в очередной раз стал чемпионом России. Для команды Сергея Семака данный чемпионский титул стал шестым подряд.

Новый сезон «Зенит» откроет 13 июля матчем против «Краснодара». Игра OLIMPBET-Суперкубка России пройдет в Волгограде и должна будет стартовать в 20:30 по московскому времени.