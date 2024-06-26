«Пари НН» разгромно проиграл клубу из Мелбет-Первой лиги

«Пари НН» и красноярский «Енисей» 26 июня провели свой очный товарищеский матч. Нижегородцы сенсационно уступили сопернику из Мелбет-Первой лиги с разгромным счётом – 0:4.

Что любопытно, все четыре гола «горожане» пропустили в первом тайме матча. Во втором тайме команды голов друг другу не забили.

Напомним, что «Пари НН» под руководством сербского тренера Саши Илича смог спастись по итогу минувшего сезона РПЛ. Клуб по сумме двух стыковых матчей победил тульский «Арсенал».

Что же касается «Енисея», то красноярцы провели весну под руководством Андрея Тихонова. Клубу не хватило четырёх очков до зоны стыковых матчей.