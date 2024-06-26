Силкин: «Тюкавин — настырный парень»

Российский тренер Сергей Силкин высоко оценил игру нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавин.

По мнению специалиста, Тюкавин — единственный форвард в России, который умеет открываться и остро действовать за спинами защитников.

«Несмотря на то, что у него габариты не такие больше, он настырный парень, цепляется за мяч, максимально использует свои модельные характеристики», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 22-летний Тюкавин принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 17 мячей и стал автором десяти ассистов.

Трудовой договор игрока с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро.