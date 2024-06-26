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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карасёв объяснил, почему сложно реализовать объяснения судей после матчей

26 Июня 2024 • 16:48 Комментировать

Известный российский футбольный судья Сергей Карасёв высказался по поводу идеи, чтобы арбитры после матчей объясняли решения, которые они принимали на футбольном поле.

По словам Карасёва, он не знает, будет ли эта идея когда-нибудь реализована. Арбитр считает, что такой подход может подойти не всем.

«Все люди разные. Один арбитр выйдет и объяснит чётко, с холодной головой, другой, более молодой, не справится с давлением, что вызовет больший резонанс. Болельщики начнут критиковать, зацепятся за слова – в этом основная сложность», - сказал Карасёв в интервью «Матч ТВ».

Стоит сказать, что весной в Российской премьер-лиге можно было услышать объяснения от арбитров по моментам прямо на стадионах после вмешательства ВАР. Но это были общие объяснения – судьи просто доносили до зрителей, по какой причине то или иное решение приняли или изменили.

Матч первого тура следующего чемпионата России пройдут с 19 по 21 июля включительно.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Карасёв
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