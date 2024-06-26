Татьяна Тарасова не поддержала Фетисова: «В России плохо играют в футбол – дайте тогда людям смотреть мировой»

Татьяна Тарасова, известный тренер по фигурному катанию, высказалась по поводу слов легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова. Последний заявил, что показ международных турниров в нынешних реалиях является предательством. Тарасова не согласилась с Фетисовым в этом мнении.

«Почему нельзя транслировать Евро? Мы говорим, что в России так плохо играют в футбол. Дайте тогда людям смотреть мировой. В чем дело? За что вся страна должна быть наказана?» - цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

В Германии сейчас проходит чемпионат Европы по футболу. Путёвки в 1/8 финала этого турнира уже получили 11 сборных, список выглядит так: Германия, Швейцария, Испания, Италия, Англия, Дания, Словения, Австрия, Франция, Нидерланды, Португалия.