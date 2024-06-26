Волков порадовался тому, что проиграл чемпионство «Зениту» с «Краснодаром»

Защитник Сергей Волков сменил клубную прописку, перебравшись из «Краснодара» в «Зенит». В мае краснодарцы могли стать чемпионами России – в последнем туре они обыграли лидировавшее до того момента «Динамо», однако «Зенит» тоже победил. В итоге питерцы стали чемпионами России шестой год подряд.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», в интервью после перехода в «Зенит» Волков отметил, что борьба за титул шла до последнего тура, «но «Зенит» стал чемпионом – и это хорошо».

Сергей Волков является воспитанником академии «Краснодара». Теперь защитник попробует свои силы в «Зените».