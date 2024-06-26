Виталий Шитов: «Надеюсь, что Станкович сможет привести «Спартак» к трофеям»

Вингер «Спартака» Виталий Шитов, находящийся в аренде в «Торпедо», высказался о назначении Деяна Станковича новым главным тренером «красно-белых».

«Надеюсь, что Станкович сможет привести «Спартак» к трофеям. После того, как Деяна объявили главным тренером, посмотрел нарезки его игры за «Интер». Гол с центра поля — топ!» — приводит слова Шитова Sport24.

Напомним, Станкович стал главным тренером «Спартака» в мае. Трудовой договор 45-летнего серба со столичным клубом рассчитан на два года.

Прошлый розыгрыш Российской премьер-лиги «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице.