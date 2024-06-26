Дьяков: Не удивлён, что российскими вратарями интересуются в Европе

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о том, почему европейские клубы проявляют интерес к вратарям из России.

Дьяков признался, что не удивлен этому, ведь в России никогда не было проблем с хорошими вратарями.

«Даже если брать эпоху Акинфеева, которая идет уже 20 лет, все равно для подмены у него были всегда сильные голкиперы», — приводит слова Дьякова Vprognoze.

Напомним, в середине июня «ПСЖ» официально объявил о трансфере 25-летнего Матвея Сафонова из «Краснодара». Кроме того, сообщалось об интересе «Атлетико» Мадрид к вратарю ЦСКА Илье Помазуну.