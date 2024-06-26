Виталий Шитов рассказал, почему ушёл из «Спартака»

Вингер «Торпедо» Виталий Шитов высказался о своём переходе в столичный клуб.

21 июня «автозаводцы» объявили об аренде 21-летнего игрока у «Спартака».

«Долго не раздумывал. В «Спартаке» сейчас мало вариантов, чтобы играть. В «Торпедо» будет больше шансов зацепиться за основной состав», — заявил Шитов Sport24.

Футболист добавил, что обсуждал свое будущее с менеджером «Спартака» по игрокам в аренде Никитой Баженовым, и вместе они приняли решение о новой аренде.

Напомним, в минувшей кампании Шитов выступал за «Тюмень». В 32 играх Мелбет-Первой лиги вингер забил пять мячей и оформил три ассиста.