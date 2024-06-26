Волков объяснил, для чего перешёл в «Зенит»

Новичок «Зенита» Сергей Волков ответил на вопрос, почему решил перебраться в стан «сине-бело-голубых» из «Краснодара».

«Я пришел с тем посылом, чтобы индивидуально прибавить во всех аспектах своей игры и чтобы завоевать трофеи и стать чемпионом вместе с «Зенитом», — цитирует Волкова «Чемпионат».

24 июня пресс-служба «Зенита» официально объявила о трансфере 21-летнего Волкова из «Краснодара».

В прошедшей кампании футболист появился на поле в 29 встречах с учетом всех турниров и стал автором трех результативных передач.

По данным портала Transfermarkt, переход Волкова обошелся «Зениту» в пять миллионов евро.