Карасёв ответил, сколько ещё будет судить

Известный российский судья Сергей Карасёв ответил на вопрос, до скольки лет он планирует работать.

«Зависит от состояния здоровья. Пока всё нормально. Ещё пару сезонов я точно поработаю. А потом буду думать, что делать дальше. Переосмыслю, что произошло, и приму решение», - сказал Карасёв в интервью «Матч ТВ».

По словам Карасёва, его нынешний возраст является расцветом для футбольного судьи. Сергей отметил, что в последнее время работать ему стало проще, поскольку он знает футболистов, а футболисты, в свою очередь, знают его.

12 июня Сергей Карасёв отметил свой 45-й день рождения.