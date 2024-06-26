Карасёв ответил, рассчитывает ли снова судить в Европе

Российский арбитр Сергей Карасёв ответил на вопрос, рассчитывает ли он снова поработать на международных матчах в турнирах УЕФА.

«Вряд ли. Должно произойти чудо. В принципе, я уже отболел и переболел. У меня есть мотивация работать в России на хорошем уровне, я счастлив, что мне продолжают доверять. Хотелось бы продлить свой судейский век, насколько это возможно», - слова Карасёва приводятся на сайте «Матч ТВ».

Стоит сказать, что до введения санкций в отношении Российского футбольного союза Сергей Карасёв активно работал на играх под эгидой УЕФА. Можно вспомнить, что в 2021 году Карасёв работал на матче Суперкубка УЕФА, в котором «Челси» обыграл «Вильярреал» в серии пенальти после ничьей 1:1.