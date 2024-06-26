Горшков: Я всегда мечтал попасть в «Зенит»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился комментарием о своём переходе в санкт-петербургский клуб.

«Я очень рад и счастлив, «Зенит» — моя детская мечта. Наверное, многие видели мою фотографию. Всегда ставил перед собой цель — попасть сюда», — заявил Горшков «Чемпионату».

Напомним, этим летом 25-летний Горшков перебрался в «Зенит» из «Крыльев Советов». Защитник подписал трудовой договор с «сине-бело-голубыми» на три года с возможностью продления еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Горшков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором двух голевых передач.