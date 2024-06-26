Латышонок: «В приоритете был «Зенит», потому что это лучший клуб России»

Новый вратарь «Зенита» Евгений Латышонок ответил на вопрос о том, почему решил перебраться в стан «сине-бело-голубых».

Футболист признался, что ему было сложно принять решение об уходе из «Балтики», где он провел пять лет. При этом Латышонок заявил, что у него было несколько предложений.

«Но в приоритете был «Зенит», потому что это лучший клуб страны, в котором хочется побеждать и играть», — цитирует Латышонка «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 26-летний голкипер провел 34 матча с учетом всех турниров, пропустил 44 гола и восемь раз сыграл «на ноль».

Согласно данным портала Transfermarkt, покупка Латышонка обошлась «Зениту» в 300 тысяч евро.